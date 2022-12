Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate al 13 dicembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un flusso instabile nord-occidentale interessa la Penisola, mantenendo condizioni di tempo incerto con precipitazioni irregolari, oggi e domani, sulle regioni centrali e meridionali, specie lungo il versante tirrenico. Dopodomani si prevede l'arrivo di una nuova e più intensa perturbazione atlantica".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 14 dicembre "dalla tarda mattinata precipitazioni sparse che, nel pomeriggio, potranno assumere carattere di isolato rovescio o temporale, più insistenti sui settori meridionali ed orientali. Quota neve oltre i 2000m. I fenomeni si esauriranno rapidamente prima di sera. Venti: moderati dai quadranti nord-orientali, con rinforzi nelle ore centrali della giornata. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Giovedì 15 dicembre "generalmente nuvoloso al mattino. Rapido peggioramento nel pomeriggio con precipitazioni sparse che assumeranno, anche, carattere di rovescio o temporale, specie sui settori settentrionali ed occidentali, in progressiva attenuazione nottetempo. Venti: prevalentemente meridionali: moderati al mattino, forti o molto forti nel pomeriggio in attenuazione nottetempo. Temperature: in marcato aumento, specie le massime ed i valori serali".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "tempo perturbato per gli effetti residui della perturbazione atlantica fino a sabato/domenica".