Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 13 e giovedì 14 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 12 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un promontorio dinamico d'alta pressione si va rafforzando sul Mediterraneo Occidentale dando luogo a un momentaneo miglioramento del tempo sulla Penisola".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 13 marzo "cielo irregolarmente nuvoloso con qualche addensamento ulteriore nel pomeriggio a cui potrebbero far seguito deboli piogge pomeridiane in appennino. Venti: deboli di direzione variabile, tendenzialmente settentrionali nel pomeriggio. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Giovedì 14 marzo "poco nuvoloso con locali addensamenti sui rilievi nel pomeriggio, ma non si prevedono precipitazioni degne di nota. Venti: da deboli a moderati di direzione variabile. Temperature: stazionarie, o in lieve aumento le massime".