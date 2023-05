Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per sabato 13 e domenica 14 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 12 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "In un generale contesto di bassa pressione, con un ampio minimo centrato sulla Francia Meridionale, continua la discesa di aria polare dal Mar di Norvegia fino al Mediterraneo Occidentale, attraverso il Golfo di Biscaglia ed il Nord della Spagna. Ciò determina, sull'Italia correnti occidentali fredde ed instabili oggi e nei prossimi giorni, che saranno responsabili di condizioni di spiccata instabilità a causa, anche, del richiamo di aria più calda ed umida di origine afro-mediterranea verso la Penisola".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 13 maggio "Irregolarmente nuvoloso al mattino, coperto nel pomeriggio con precipitazioni sparse, anche a carattere di isolato rovescio o temporale, in attenuazione in serata. Venti: da deboli a moderati meridionali al mattino; ruoteranno nel corso del pomeriggio fino a divenire moderati di Nord-Est in serata. Temperature: in ulteriore lieve calo le minime; in aumento, anche sensibile le massime".

Domenica 14 maggio "Giornata di maltempo fin dal mattino, con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, nel corso della giornata; in attenuazione solo dalla tarda serata. Venti: da moderati a forti di Grecale, tendenti a calare in serata. Temperature: in lieve aumento le minime; in sensibile diminuzione le massime".