Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 13 e domenica 14 luglio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 12 luglio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'alta pressione africana sta cedendo sotto la spinta di aria atlantica più fresca che da oggi e nel corso del fine settimana darà luogo a un calo delle temperature e a intenso maltempo sulle regioni settentrionali".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 13 luglio "sereno o poco nuvoloso per velature in transito, via via più dense in serata. Venti: da deboli a moderati meridionali, con rinforzi fino a forti nelle ore centrali della giornata. Temperature: in calo di qualche grado, specie nei valori serali".

Domenica 14 luglio "sereno o poco nuvoloso per velature in transito e qualche rannuvolamento pomeridiano sui rilievi. Venti: deboli occidentali sui settori Ovest, di direzione variabile, a regime di brezza su quelli orientali. Temperature: stazionarie".