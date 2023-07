Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 13 e venerdì 14 luglio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 12 luglio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'alta pressione africana insiste sul Mediterraneo Occidentale. In Atlantico, un Ciclone d'Islanda insolitamente attivo per il periodo, tende a spingersi verso le basse latitudini erodendo parzialmente il margine settentrionale della suddetta alta pressione provocando condizioni di spiccata instabilità sull'Europa Centrale, lungo l'arco alpino e le nostre regioni settentrionali. Inoltre, tale circolazione sta facendo affluire sabbie sahariane su tutta la Penisola".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 13 luglio "velature in aumento nel corso della mattinata. Dalle ore centrali della giornata addensamenti cumuliformi in corrispondenza dei rilievi a cui potrebbero far seguito isolati piovaschi, non si esclude la possibilità di brevi rovescio sui settori settentrionali della regione. Migliora in serata. Venti: da moderati a forti meridionali. Occidentali nelle ore centrali della giornata sui settori settentrionali. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Venerdì 14 luglio "Nuvolosità in transito nel corso della giornata con qualche isolata precipitazione lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio. Venti: deboli di direzione variabile al mattino, diverranno meridionali sui settori occidentali e da Nord-Est su quelli orientali. Temperature: generalmente stazionarie".