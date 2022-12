Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 13 e mercoledì 14 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate al 12 dicembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'Italia è interessata da correnti fresche atlantiche debolmente instabili, in seno alle quali si andrà a sviluppando una nuova perturbazione in transito nella giornata di domani".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 13 dicembre "Precipitazioni sparse nel corso della mattinata, a carattere nevoso inizialmente intorno a 500-700m, con quota neve in aumento oltre 800-1000m nel corso della mattinata, più insistenti sui settori appenninici. Rapido esaurimento dei fenomeni nel primo pomeriggio. Venti: moderati orientali, con rinforzi sui crinali appenninici, diverranno deboli in serata. Temperature: massime in calo; minime in aumento".

Mercoledì 14 dicembre "Al mattino precipitazioni sparse, anche a carattere di breve rovescio nelle ore centrali della giornata. Rapido miglioramento nel corso del pomeriggio.

Venti: moderati da Nord-Est con rinforzi sui rilievi nelle ore centrali della giornata. Temperature: in lieve aumento".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "previsto maltempo intenso per il transito di una robusta perturbazione atlantica".