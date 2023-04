Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 13 e venerdì 14 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 12 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "lo scenario europeo è dominato da un intenso vortice depressionario centrato sulle Isole Britanniche. Esso ha sviluppato un sistema frontale complesso la cui parte più calda sta transitando su Francia e Germania meridionali e sull'Italia settentrionale. Essa sarà a breve seguita dal fronte freddo, attualmente esteso dal Golfo di Biscaglia fino alla Norvegia Meridionale e che domani scenderà di latitudine interessando anche l'Italia con fenomeni temporaleschi".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 13 aprile "cielo da nuvoloso a coperto con precipitazioni fin dal mattino che, nelle ore centrali della giornata e nel primo pomeriggio potranno assumere carattere di rovescio o temporale. In serata rapido miglioramento a partire dai settori settentrionali con qualche fenomeno residuo sui settori sud-orientali fino a notte, con la possibilità di nevicate in area Sibillini. Venti: dorti meridionali, tendenti a calare in serata. Temperature: in calo, anche sensibile nei valori serali".

Venerdì 14 aprile "precipitazioni isolate già al primo mattino. I fenomeni assumeranno carattere sparso nel corso della mattinata, con possibilità di brevi rovesci o temporali nelle ore centrali della giornata e nel primo pomeriggio. Possibilità di neve in appennino oltre i 1000-1200m. I fenomeni cesseranno in serata. Venti: da moderati a forti: inizialmente meridionali, diverranno nord-occidentali nel pomeriggio. Temperature: in ulteriore calo, specie le minime".

Nel fine settimana, si legge ancora sul sito, "tempo instabile con precipitazioni sparse, più probabili sui settori appenninici".