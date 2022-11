Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 12 e domenica 13 novembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate all'11 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un nucleo d'alta pressione è presente sull'Europa Centrale, estendendo la sua influenza fino al Mediterraneo Centrale. Ciò garantirà tempo stabile sulla Penisola Oggi e domani. Nel mentre, in area balcanica, si va definendo un vortice depressionario che diverrà particolarmente attivo, muovendosi già da domani lungo il bordo inferiore della suddetta alta pressione per poi risalire (in moto retrogrado) lungo la Penisola nella giornata di domenica".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 12 novembre "velature al mattino con nuvolosità in rapido aumento a partire dai settori occidentali, in estensione a tutta la regione nel pomeriggio. Venti: sostenuti da Nord-Est, con locali rinforzi in appennino nelle ore centrali della giornata. Temperature: in diminuzione, specie le minime".

Domenica 13 novembre "generalmente nuvoloso tendente a coperto. Dal pomeriggio precipitazioni sparse a partire dai settori meridionali, in rapida estensione a tutta la regione. Possibilità, in serata, di isolati rovesci o brevi temporali, più probabili sui settori appenninici. I fenomeni si prevedono in attenuazione nottetempo.

Venti: da moderati a forti nord-orientali, tendenti a calare in serata. Temperature: in ulteriore calo".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "tempo incerto ad inizio settimana, peggiora decisamente da mercoledì".