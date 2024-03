Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 12 e mercoledì 13 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate all'11 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un vortice depressionario, centrato sulla Germania Occidentale, convoglia verso l'Italia aria fredda di matrice nord atlantica responsabile di una generalizzata condizione d'instabilità sulla Penisola a cui faranno seguito precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Migliora da domani con una progressiva rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo Occidentale".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 12 marzo "tempo incerto con isolati fenomeni, più probabili sui settori appenninici, al mattino e nelle ore pomeridiane. Sul resto della regione generale e progressivo miglioramento. Venti: deboli di direzione variabile al mattino, diverranno deboli settentrionali, localmente moderati, nel pomeriggio. Temperature: in aumento le massime; in calo, anche sensibile, nei valori serali".

Mercoledì 13 marzo "irregolarmente nuvoloso con isolate precipitazioni pomeridiane sui rilievi orientali. Venti: da deboli a moderati dai quadranti settentrionali. Temperature: in aumento le massime, in calo le minime".