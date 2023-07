Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 12 e giovedì 13 luglio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate all'11 luglio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'Anticiclone Africano insiste sul Mediterraneo Occidentale mantenendo condizioni di tempo stabile e temperature elevate sull'Italia con un fase di ondata di calore".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 12 luglio "generalmente sereno. Nubi in aumento dal pomeriggio/sera con velature in transito, anche compatte. Venti: da moderati a localmente forti, meridionali. Temperature: in lieve diminuzione, sebbene ancora su valori decisamente elevati per il periodo".

Giovedì 13 luglio "poco o irregolarmente nuvoloso al mattino con nubi in aumento nel pomeriggio: non si esclude qualche locale addensamento in appennino con la possibilità di brevi piovaschi, più probabili sui settori settentrionali. Venti: da moderati a forti meridionali, diverranno deboli nottetempo. Temperature: in calo le massime, pur tuttavia superiori ai 30 gradi".