Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per lunedì 12 e martedì 13 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate all'11 dicembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "pressione in aumento sulla penisola con flusso in quota da nord-ovest in intensificazione".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 12 dicembre "in mattinata sereno salvo foschia o nebbia; nel pomeriggio sereno salvo locali addensamenti; in serata rapido aumento della nuvolosità nuvoloso fino a cielo coperto. Venti: deboli da est nord-est. Temperature: in calo anche sensibile le minime con possibili gelate nei fondovalle, in aumento in serata".

Martedì 13 dicembre "cielo coperto con piogge in mattinata e nel primo pomeriggio sulle zone centro-meridionali della regione. Cessazione de fenomeni già nel corso del pomeriggio. Venti: deboli o localmente moderati da nord-est. Temperature: minime in sensibile aumento, massime stazionarie o in lieve calo".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "flusso meridionale con condizioni di variabilità e possibile transito di una nuova perturbazione nella giornata di giovedì".