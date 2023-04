Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 12 e giovedì 13 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate all'11 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "pressione in calo sul Mediterraneo centro-occidentale per l'avvicinamento di una saccatura nord atlantica. Quest'ultima è attesa transitare sull'Italia centrale tra giovedì e venerdì".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 12 aprile "nuvoloso in mattinata, ampie schiarite nel pomeriggio. Venti: deboli meridionali, a tratti moderati sui rilievi. Temperature: in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. Punte di 20-21 gradi in pianura".

Giovedì 13 aprile "da nuvoloso a molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi dal pomeriggio. Venti: moderati meridionali. Temperature: in diminuzione".

Venerdì 14 aprile, si legge ancora sul sito, "condizioni di variabilità con rovesci sparsi, temperature in ulteriore calo".