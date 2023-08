Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 12 e domenica 13 agosto, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate all'11 agosto.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "alta pressione e tempo stabile e soleggiato".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 12 agosto "cielo sereno. Venti: deboli da nord-est. Temperature: minime in lieve diminuzione. Massime stazionarie o in lieve aumento".

Domenica 13 agosto "cielo: sereno. Venti: deboli da nord-est. Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento. Punte di 37 gradi".