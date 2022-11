Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per venerdì 11 e sabato 12 novembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate al 10 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una perturbazione atlantica sta transitando sull’Italia, dando luogo a condizioni di maltempo sulle regioni del Nord e, in parte, anche al Centro. Da domani tempo stabile".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 11 novembre "cielo poco o irregolarmente nuvoloso nel corso della giornata. Foschie o nebbie a banchi, nelle vallate e pianure occidentali, al primo mattino e, in misura minore, nella successiva nottata. Venti: dai quadranti di Nord-Est: deboli al mattino, diverranno moderati dalla tarda mattinata. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Sabato 12 novembre "Nuvolosità in rapido aumento nel corso della giornata. Nel pomeriggio non si esclude qualche breve pioggia a ridosso delle creste appenniniche. Venti: moderati da Nord-Est, con locali rinforzi sui crinali appenninici. Temperature: in diminuzione".

Domenica 13 novembre, si legge ancora sul sito, "il veloce transito di un disturbo in quota darà luogo, sull'Umbria, a tempo instabile con cielo nuvoloso e precipitazioni isolate, specie sui settori orientali, in rapido esaurimento prima di sera. Migliora, temporaneamente, lunedì".