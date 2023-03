Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per sabato 11 e domenica 12 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 10 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un sistema frontale di matrice atlantica sta interessando l'Italia, muovendosi velocemente verso Levante. Prevista una breve rimonta dell'alta pressione tra domenica e lunedì".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 11 marzo "instabilità residua con nuvolosità irregolare a la possibilità di qualche isolato piovasco pomeridiano, più probabile sui settori appenninici meridionali, in esaurimento dalla sera. Nubi in generale dissolvimento nel corso della notte. Venti: da moderati a forti occidentali, tendenti a calare nel corso del pomeriggio. Temperature: massime stazionarie o in lieve aumento; minime in calo, specie nei valori serali".

Domenica 12 marzo "possibili foschie nelle vallate meridionali al primo mattino, poi tempo generalmente bello e stabile con qualche velatura in transito nottetempo. Venti: da deboli a moderati dai quadranti di NE, con rinforzi fino a forti nelle ore centrali della giornata. Temperature: in aumento le massime, in calo ulteriore nei valori serali".

Lunedì 13 marzo "tempo bello e stabile", martedì 14 marzo "veloce passaggio di una nuova perturbazione atlantica".