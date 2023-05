Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 11 e venerdì 12 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 10 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un sistema frontale a carattere freddo, alimentato da una robusta discesa d'aria polare dal Mare del Nord, sta interessando l'Italia. Esso è preceduto da un richiamo d'aria calda e umida da Sud-Ovest che provoca fenomeni temporaleschi in atto sul Tirreno centro-meridionale. Esso dovrebbe completare il suo transito sulla Penisola in nottata. Tuttavia, nei prossimi giorni, si susseguiranno una serie di impulsi perturbati che manterranno condizioni di tempo instabile almeno fino al fine settimana".

Per giovedì 11 maggio "dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio ancora precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Dopo una breve pausa in serata, ripresa delle precipitazioni nottetempo sui settori meridionali e centrali. Venti: da moderati a forti sud-occidentali, diverranno deboli meridionali dalla sera. Temperature: massime in lieve aumento; minime in calo, specie nei valori serali".

Venerdì 12 maggio "ancora tempo instabile con nubi al mattino e precipitazioni pomeridiane, anche a carattere di rovescio o temporale, in esaurimento nel corso della notte. Venti: da moderati a forti meridionali, tendenti a calare in serata. Temperature: stazionarie le massime, in ulteriore calo le minime".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "ancora tempo instabile nel fine settimana con precipitazioni, anche temporalesche, specie nei pomeriggi di sabato e domenica".