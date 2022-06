Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 11 e domenica 12 giugno, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 12.13 di venerdì 10 giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Un vortice di bassa pressione centrato sul Mar Ionio richiama sulla Penisola Aria fredda di matrice scandinava che , oltre a determinare un significativo calo delle temperature, è responsabile dell'intensa attività temporalesca al Meridione e in area Adriatica. Nei prossimi giorni si prevede la rimonta dell'anticiclone africano che riporterà bel tempo con temperature in aumento", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 10 giugno " Irregolarmente nuvoloso al mattino con addensamenti lungo la dorsale appenninica a cui saranno associati residui rovesci in esaurimento nelle ore centrali della giornata. Nel pomeriggio nuvolosità in diminuzione. Venti: forti o molto forti settentrionali con rinforzi di burrasca, specie sui settori appenninici. Temperature: generalmente stazionarie, al più in lieve aumento le massime".

Meteo, le previsioni per il fine settimana

Sabato 11 giugno "cielo generalmente sereno salvo qualche sporadico ed innocuo addensamento sui rilievi maggiori. Venti: Forti da Nord-NordEst tendenti a calare nel pomeriggio. Temperature: minime stazionarie; massime in sensibile aumento".

Domenica 12 giugno "Tempo bello e stabile. Venti: moderati da NordEst con rinforzi fino a forti nelle ore centrali della giornata. Diverranno deboli nel corso del pomeriggio. Temperature:minime in lieve calo; massime in lieve aumento".