Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate al 10 gennaio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "mentre l'Italia e i Balcani sono ancora interessati da una saccatura in spostamento verso Levante, sul Mediterraneo occidentale è in fase di rimonta un'alta pressione africana che, nei prossimi giorni, nei prossimi giorni, contrasterà le discese d'aria fredda atlantica, mitigando il tempo sulla nostra Penisola".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 11 gennaio "Generalmente sereno o poco nuvoloso per velature in transito. Nubi in aumento, a partire dai settori occidentali, dalla serata. Nottetempo possibili piogge sui settori settentrionali. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: Minime in ulteriore calo, con valori prossimi allo zero, anche a quote di pianura con la possibilità di locali gelate mattutine. Valori serali in aumento".

Giovedì 12 gennaio "Piogge sparse nelle primissime ore della giornata, in rapido esaurimento nel corso della mattinata. Per il resto della giornata cielo poco nuvoloso per velature in transito e qualche isolato addensamento in serata. Venti: deboli dai quadranti settentrionali con locali rinforzi fino a moderati nelle ore centrali della giornata; diverranno deboli di direzione variabile in serata. Temperature: in lieve aumento le minime; stazionarie le massime".