Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 11 e domenica 12 febbraio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 10 febbraio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un profondo vortice depressionario centrato sul Canale di Sicilia (1008 hPa), ha generato un violento sistema frontale che sta provocando intenso maltempo sulla Sicilia e le regioni Ioniche. Sul resto dell’Italia generale miglioramento grazie alla discesa, da Nord, dell'alta pressione che, nei prossimi giorni, arriverà a interessare tutta la Penisola".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 11 febbraio "cielo generalmente sereno con qualche velatura in transito nel pomeriggio. Possibili foschie nelle vallate nottetempo. Venti: moderati dai quadranti settentrionali al mattino, diverranno deboli di direzione variabile dal pomeriggio. Temperature: in aumento".

Domenica 12 febbraio "cielo generalmente sereno con qualche innocua nube irregolare lungo l'Appennino nel pomeriggio. Possibili foschie nelle vallate al primo mattino e nottetempo. Venti: da deboli a moderati dai quadranti settentrionali. Temperature: in aumento, anche sensibile nei valori minimi".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "Tempo stabile con temperature in aumento, possibilità di foschie o nebbie nelle vallate".