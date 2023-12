Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 11 e martedì 12 dicembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 10 dicembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "pressione in aumento sul Mediterraneo occidentale e sull'Italia, anche se un flusso umido e mite occidentale sospinto da una depressione sulle Isole Britanniche raggiungerà i versanti tirrenici della penisola da domani, lunedì".

Lunedì 11 dicembre "in mattinata banchi di nebbia in pianura con tendenza ad aumento della nuvolosità. Nuvoloso o molto nuvoloso per nubi basse dal pomeriggio-sera. Possibilità di locali deboli piogge. Venti: deboli da sud con rinforzi sui rilievi. Temperature: minime in calo, massime stazionarie".

Martedì 12 dicembre "Nuvoloso in mattinata con tendenza ad attenuazione temporanea della nuvolosità nel pomeriggio. Nuova intensificazione in serata. Possibilità di locali pioviggini. Venti: deboli da sud, sud-ovest con rinforzi sull'Appennino. Temperature: in aumento, soprattutto le minime".