Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per giovedì 10 e venerdì 11 novembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate al 9 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "'lalta pressione sul Mediterraneo Centrale sta cedendo sotto la spinta di una saccatura atlantica a cui è associato un sistema frontale a carattere freddo e disteso dalle coste del Marocco fino alle regioni baltiche. Esso interesserà le regioni settentrionali e centrali della Penisola oggi e domani, per poi lasciare spazio, venerdì, ad un nucleo d'alta pressione sull'Europa Centrale".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 10 novembre "cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni in mattinata sui settori settentrionali che si estenderanno al resto della regione nel corso del pomeriggio assumendo, localmente, anche, carattere di rovesci o temporale. Generale esaurimento delle precipitazioni dalla serata. Venti: deboli meridionali al primo mattino, ruoteranno rapidamente disponendosi da Nord-Est nel pomeriggio, aumentando d'intensità in serata sui settori settentrionali. Temperature: minime in sensibile aumento; massime stazionarie o in lieve calo".

Venerdì 11 novembre "nuvoloso al mattino in appennino con possibili residue precipitazioni, in esaurimento nel pomeriggio. Sul resto della regione nuvolosità irregolare. In serata ampi rasserenamenti ovunque. Nottetempo possibilità di foschie o nebbie a banchi, più probabili su Alto Tevere e pianure occidentali.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi nelle ore centrali della giornata, specie in Appennino e settori settentrionali, tendenti a calare in serata. Temperature: in calo, anche sensibile nei valori serali".

Per quanto riguarda il lungo periodo, si legge ancora sul sito, "la presenza di un nucleo perturbato lungo la Penisola nel fine settimana darà luogo a condizioni di tempo instabile, con la possibilità di qualche debole fenomeno sull'Umbria. Temperature minime in calo; massime senza variazioni di rilievo".