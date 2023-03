Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 10 e sabato 11 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 9 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "flussi umidi occidentali atlantici interessano l'Italia. In seno a essi si andrà sviluppando, nelle prossime ore, una perturbazione più organizzata che, domani darà luogo a generale maltempo, specie sui settori tirrenici".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 10 marzo "Maltempo al mattino con precipitazioni sparse che assumeranno, nelle ore centrali della giornata, anche carattere di rovescio o temporale. Rapido miglioramento nel corso del pomeriggio con fenomeni in esaurimento prima di sera. Venti: forti o molto forti di Libeccio con raffiche fino a burrasca tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio; poi diverranno occidentali, tendenti a calare d'intensità. Temperature: in generale diminuzione, anche sensibile le massime".

Sabato 11 marzo "Instabilità residua con nubi irregolari, a tratti compatte. Possibili piovaschi in Appennino nel pomeriggio. Rasserena in serata. Venti: da moderati a forti occidentali. Temperature: in aumento le massime, in ulteriore calo le minime".

Domenica 12 e lunedì 13, si legge ancora sul sito, "tempo stabile con temperature notturne in deciso calo".