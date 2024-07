Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 10 e giovedì 11 luglio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 9 luglio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "sebbene buona parte della Penisola è ancora interessata da un'area anticiclonica di matrice africana, che oltre provocare un aumento delle temperature rende il cielo lattiginoso per il trasporto di polveri desertiche, l'arco alpino e le zone prealpine sono interessate dal transito di aria più fresca di origine atlantica che dà luogo a condizioni di spiccata instabilità".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 10 luglio "Sereno o poco nuvoloso per velature in transito.

Venti: prevalentemente deboli settentrionali sui settori occidentali; di direzione variabile su quelli orientali. Temperature: in ulteriore aumento, con massime superiori ai 35 gradi".

Giovedì 11 luglio "sereno o poco nuvoloso per radi rannuvolamenti cumuliformi pomeridiani in Appennino. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: in ulteriore aumento con punte massime intorno ai 38-40 gradi".