Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 10 e domenica 11 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate al 9 dicembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un flusso atlantico perturbato interessa la penisola con diffuse precipitazioni".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 10 dicembre "cielo perturbato con cielo coperto e precipitazioni diffuse e abbondanti, anche a carattere temporalesco. Venti: moderati meridionali con rinforzi fino a forti sui rilievi meridionali. Temperature: in contenuto calo".

Domenica 11 dicembre "nuvolosità irregolare associata a precipitazioni sparse. Quota neve in calo fino a 600-800 metri in serata. Venti: deboli o moderati da sud ovest in rotazione a nord est. Temperature: in calo".