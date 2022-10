Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per martedì 1 e mercoledì 2 novembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate al 31 ottobre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "alta pressione sul Mediterraneo centrale. Nei prossimi giorni la depressione atlantica tenderà ad erodere gradualmente il campo di alta pressione sul suo margine occidentale".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 1 novembre "cielo da poco a parzialmente nuvoloso per nubi in prevalenza alte e stratificate. Possibili foschie dense e banchi di nebbia nella notte e fino alle prime ore del mattino. Venti: deboli meridionali. Temperature: in lieve calo".

Mercoledì 2 novembre "cielo parzialmente nuvoloso con deboli piogge in serata sul settore occidentale. Possibili foschie dense e banchi di nebbia nella notte e fino alle prime ore del mattino.

Venti: deboli meridionali. Temperature: in lieve calo".

Giovedì, si legge ancora sul sito, "nuvoloso con piogge sparse". Venerdì "molto nuvoloso con piogge e temporali sparsi più probabili in mattinata. Temperature in calo fino a valori intorno alle medie. Venti in sensibile rinforzo, prima dai quadranti meridionale e poi, venerdì, da quelli occidentali".