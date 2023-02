Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 1 e giovedì 2 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile e aggiornate al 28 febbraio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "Un vortice di bassa pressione, con centro d'azione (996 hPa) a Est delle Baleari, ha dato luogo a un sistema frontale in avanzata fase di occlusione che interessa il Mediterraneo Occidentale, sospingendo verso la Penisola masse d'aria umide e instabili".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 1 marzo "Maltempo fin dalle prime ore con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, più insistenti sui settori meridionali e lungo quelli appenninici dove si potranno avere nevicate a quote di montagna, localmente fino a 600-800m. Progressivo e rapido miglioramento nel corso del pomeriggio a partire dai settori occidentali, con generale esaurimento delle precipitazioni verso sera. Venti: forti da Nord-Est, con rinforzi sui settori orientali, al mattino; caleranno d'intensità nel pomeriggio, fino a diventare deboli settentrionali in serata. Temperature: in calo le massime e nei valori serali, con la possibilità di locali gelate notturne a quote collinari in appennino e sui settori meridionali".

Giovedì 2 marzo "Tempo incerto con nuvolosità variabile a tratti compatta sui settori appenninici e meridionali, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Venti: di Grecale: deboli al mattino, da moderati a forti dal pomeriggio. Temperature: massime in aumento, anche sensibile; minime in calo con possibili gelate mattutine, anche a quote basse".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "Ancora tempo instabile per venerdì, poi deciso miglioramento nel fine settimana".