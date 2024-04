Meteo, che tempo farà il primo maggio: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 1 e giovedì 2 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 30 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "il Ciclone d'Islanda si è abbassato in latitudine portando il suo centro d'azione (1000 hPa) sull'Irlanda. Ciò ha innescato la formazione di un cavo d'onda secondario, molto profondo, con asse che va dall'Algeria Meridionale alla Penisola Iberica; a esso è associato un sistema frontale che, iniziando la fase di occlusione, si sta spostando verso Levante. Inoltre le intense correnti meridionali in quota sul Mediterraneo occidentale stanno trasportando, anche sulla Penisola, notevoli quantità di polveri sahariane. Nelle prossime ore si prevede un netto peggioramento del tempo su gran parte dell'Italia".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì primo maggio "maltempo fin dal mattino con piogge isolate e intermittenti, via via più sparse e intense dalla tarda mattinata fino ad assumere, nel pomeriggio, carattere di rovescio o temporale, localmente più intensi sui settori appenninici e meridionali. I fenomeni si attenueranno in serata fino a cessare, momentaneamente, durante la notte.

Venti: deboli di direzione variabile al mattino, diverranno moderati meridionali dal pomeriggio con rinforzi sui settori occidentali. Temperature: in aumento le minime; in marcata diminuzione le massime.

Giovedì 2 maggio "ancora maltempo con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, nel corso della giornata. Migliora dal tardo pomeriggio. Venti: forti dai quadranti meridionali, con ulteriori rinforzi sui crinali nelle ore centrali della giornata; tenderanno a calare prima di sera. Temperature: in ulteriore sensibile diminuzione, specie le massime e nei valori serali".