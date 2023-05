Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 1 e venerdì 2 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 31 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "mentre l'Anticiclone delle Azzorre si va consolidando sul Nord Europa, il Mediterraneo è ancora interessato da una saccatura retrograda con asse zonale che va dalla Azzorre al Mar Nero. In tale contesto si non sviluppati tre vortice depressionari secondari, sul vicino Atlantico, sul Mar Nero e sul Mediterraneo centro-occidentale. Quest'ultimo sta dando vita a d un sistema frontale che, nel corso della giornata a odierna, interesserà anche l'Italia".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì primo giugno "poco nuvoloso al mattino con addensamenti in rapida evoluzione a cui faranno seguito, nel pomeriggio, rovesci o temporali sparsi, localmente più intensi sui settori appenninici e meridionali. I fenomeni si attenueranno, fino a cessare in serata. Venti: da deboli a moderati di direzione variabile. Temperature: minime in calo; massime in aumento".

Venerdì 2 giugno "ancora tempo instabile con le prime precipitazioni dalla tarda mattinata che diverranno sparse e a prevalente carattere temporalesco nel corso del pomeriggio, localmente più intense a ridosso dei rilievi. I fenomeni si esauriranno in serata. Venti: da deboli a moderati di direzione variabile. Temperature: senza variazioni di rilievo".