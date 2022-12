Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per domenica 1 e lunedì 2 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate al 31 dicembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "anticiclone in rinforzo sul Mediterraneo centrale".

Per quanto riguarda l'Umbria domenica 1 gennaio "cielo nuvoloso al mattino per nubi basse e locali nebbie sulle vallate; schiarite, anche ampie, dal pomeriggio. Venti: deboli variabili o assenti. Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie e miti".

Lunedì 2 gennaio "molto nuvoloso al mattino per nebbie e nubi basse, in parziale e lento dissolvimento nel corso della mattinata e in nuova formazione dopo il tramonto. Venti: deboli variabili o assenti. Temperature: stazionarie e superiori alle medie".