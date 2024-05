Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al primo maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una perturbazione di matrice atlantica pilotata da un minimo sul Golfo del Leone determina tempo instabile su gran parte della penisola, in particolare sul centro nord. Domani, giovedì, il minimo depressionario si sposterà sul Ligure determinando ancora condizioni di tempo perturbato su gran parte dello stivale".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì primo maggio "perturbato con cielo molto nuvoloso o coperto al mattino con piogge isolate e intermittenti in mattinata, progressivamente più intense dalla tarda mattinata fino ad assumere, nel pomeriggio, carattere di rovescio o temporale. Fenomeni in attenuazione in serata fino a cessare, momentaneamente, durante la notte. Venti: deboli di direzione variabile al mattino, moderati meridionali dal pomeriggio con rinforzi sui settori occidentali. Temperature: in aumento le minime; in marcata diminuzione le massime".

Giovedì 2 maggio "molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o localmente temporalesche, soprattutto tra la mattinata e il primo pomeriggio. Venti: forti da sud sud-ovest. Temperature: in calo".

Venerdì 3 maggio "nuvoloso al mattino, con nubi in aumento nel pomeriggio associate a piogge e rovesci sparsi. Attenuazione dei fenomeni in serata. Venti: moderati occidentali con rinforzi sui rilievi. Temperature: minime in calo, massime stazionarie".