Perugia e provincia, addio alle belle giornate: ecco da quando tornano pioggia e temperature sotto la media

Questo primo assaggio di caldo in Umbria andrà a concludersi proprio nella giornata di martedì; complici correnti in quota umide e più fresche, che faranno ingresso sul Centro Italia, pilotate da una profonda depressione situata sul Nord Atlantico.

"Pertanto, martedì dopo un inizio di giornata complessivamente variabile per nubi sparse - ha analizza il meteorologo Stefano Ghisu di 3bmeteo.com - assisteremo ad un rapido incremento della nuvolosità, con le prime piogge a metà pomeriggio e nel corso della serata. Precipitazioni che assumeranno localmente carattere di rovescio, entro fine giornata soprattutto tra Orvieto, Terni, Foligno e Norcia. Coinvolti nelle precipitazioni anche i settori Nord della regione, ma in modo più marginale. Seguirà un mercoledì variabile, con residua instabilità notturna e spunti piovosi sparsi nelle ore centrali. Scenario simile atteso giovedì per una giornata variabile con locale instabilità diurna. Probabile nuovo guasto delle condizioni meteo nella giornata di venerdì ad opera di una perturbazione Atlantica che porterà piogge e rovesci sparsi". Temperature in calo, con massime tra 15-20°C e minime prossime tra 6-10°C. Venti moderati in prevalenza dai quadranti sud-occidentali

IL TEMPO SU PERUGIA. Dopo un inizio di settimana soleggiato e dal clima molto mite, il tempo andrà verso un peggioramento nella giornata di martedì, con piogge tra pomeriggio e sera. Temperature massime prossime ai 23°C. Mercoledì complessivamente variabile per nubi sparse, con piogge sparse attese nelle ore pomeridiane. Contesto climatico più fresco, con massime in calo; valori di 16-17°C. Giovedì scenario simile, nuvolosità sparsa, talora irregolare con spunti piovosi a metà giornata. Probabile nuovo guasto del tempo venerdì, con piogge e rovesci sparsi e temperature in nuovo calo.