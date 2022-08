Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Le previsioni del tempo per oggi, venerdì 12 agosto, indicano su Perugia cielo in prevalenza poco nuvoloso, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge.

In serata è prevista un miglioramento, secondo gli specialisti di 3B meteo.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3.580m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Per la giornata di sabato 13 agosto un vortice ciclonico retrogrado in discesa dal Nordest Europa attraversa l'Adriatico da Nord a Sud, coinvolgendo anche L’Umbria. In nottata rovesci sparsi e qualche temporale sulla Toscana, dove poi seguirà un netto miglioramento dal mattino. Fenomeni in trasferimento tra Umbria e Lazio tra mattino e pomeriggio.

Temperature in calo con clima decisamente più gradevole e caldo contenuto. Venti fino a moderati in prevalenza dai quadranti settentrionali.