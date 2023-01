Umbria, nevica sull'Appennino e qualche fiocco si affaccia su Perugia. Castelluccio imbiancato

“Nevica in modo moderato su tutta la dorsale appenninica con locali sfondamenti nelle zone pedemontane, nevicate deboli altrove o sfiocchettate svolazzanti fino in pianura, anche perché nella giornata odierna, sarà davvero improbabile vedere precipitazioni sotto forma di pioggia in Umbria – scrive Michele Cavallucci sulla pagina PerugiaMeteo - La differenza verrà fatta dalla intensità delle precipitazioni e dalla temperatura che, dal pomeriggio di oggi, potranno subire una ulteriore diminuzione con probabile neve anche a quote molto basse, in serata e nottata, anche in zone lontane dall'appennino. Stanta la situazione assolutamente anomala, con un piccolo minimo che porterà venti di burrasca sulle coste adriatiche, cosa molto rara, i modelli meteorologici vanno presi con le molle e va analizzata la situazione ora per ora”.

Su Perugia solo sporadici fiocchi di neve e tanto freddo, mentre a Castelluccio di Norcia, come si può vedere dalla web cam, la neve scende copiosa, coprendo tutto.

Il Centro di protezione civile dell’Umbria fornisce le previsioni per il prosieguo della giornata, indicando cielo coperto con precipitazioni sparse, nevose fino a bassa quota (200-300 metri) più frequenti e insistenti sulle zone orientali e in particolare sull'Appennino. In serata isolate brevi nevicate fino a bassa quota potranno interessare anche le altre zone della regione. Venti moderati settentrionali con rinforzi sui rilievi, in attenuazione dalla sera. Temperature in calo.

Per domani si prevede cielo coperto con precipitazioni sparse, più frequenti in mattinate e nel primo pomeriggio sulle zone appenniniche e settentrionali della regione. Neve sui rilievi generalmente oltre 300-400 metri di quota. Venti deboli in prevalenza da nord-est e temperature stazionarie o in lieve aumento le massime.