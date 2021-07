Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 25 e il 26 luglio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Domenica 25 luglio "poco nuvoloso per velature in transito e temporanei addensamenti sulle zone occidentali. Venti: moderati con forti raffiche di Scirocco. Temperature: minime in aumento, quasi stazionarie le massime o in lieve calo (valori superiori alle medie di 3-4°C)".

Lunedì 26 luglio "parzialmente nuvoloso per transito di nubi medio alte e stratificate, temporaneamente più consistenti, ma con bassa probabilità di precipitazioni. Venti: moderati con forti raffiche di Scirocco. Temperature: le minime in ulteriore lieve aumento con valori superiori a 20-22°C, massime quasi stazionarie".