Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà, ecco le previsioni meteo giovedì 9 e venerdì 10 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito: “Un vortice di bassa pressione si sta spostando velocemente lungo il bacino tirrenico, dirigendosi verso il Mediterraneo Centrale, mentre sulla Penisola Iberica e fino alle Isole Britanniche, si va rinforzando un'alta pressione che, nei prossimi giorni si arriverà a d interessare anche la Penisola”.

Per quanto riguarda l’Umbria giovedì “Cielo: irregolarmente nuvoloso con possibilità di qualche piovasco in Appennino nel pomeriggio, migliora nel corso della serata. Venti: da moderati a forti di Grecale. Temperature:in aumento le massime, in diminuzione nei valori serali”.

Venerdì 10: “Cielo: generalmente sereno. Poco nuvoloso in Appennino per locali e innocui addensamenti pomeridiani. Venti: da moderati a forti di Grecale, tendenti a calare in serata. Temperature: minime in calo; massime in aumento”.