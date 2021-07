Meteo, che tempo farà: le previsioni per il 7 e l'8 luglio

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 7 e l'8 luglio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

"Una nuova alta pressione africana - spiega la ProCiv - si sta rinforzando sul Mediterraneo Centrale, interessando direttamente la Penisola. Essa pare assai dinamica e tra un paio di giorni potrebbe lasciare spazio a correnti atlantiche più miti".

Mercoledì 7 luglio in Umbria "cielo sereno o poco nuvoloso. Venti: da deboli a moderati sud-occidentali. Temperature: in ulteriore aumento".



Giovedì 8 luglio "Nuvolosità irregolare in aumento nelle ore centrali della giornata con la possibilità di qualche isolato e breve piovasco sui settori settentrionali e lungo la dorsale appenninica. Venti: moderati sud-occidentali, tendenti a forti sui settori appenninici. Temperature: in lieve calo".