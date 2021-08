Meteo, che tempo farà in Umbria nel fine settimana: le previsioni

Le previsioni della Protezione Civile per il 7 e l'8 agosto

Umbria, che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 7 e l'8 agosto, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Sabato 7 agosto "cielo sereno o poco nuvoloso per velature in transito. Venti: moderati meridionali. Temperature: in aumento, con massime su valori elevati".

Domenica 8 agosto "cielo poco o irregolarmente nuvoloso, specie sui settori appenninici. Venti: moderati da sud-ovest. Temperature: in ulteriore lieve aumento aumento".