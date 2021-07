Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Le previsioni per il 28 e il 29 luglio

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 28 e il 29 luglio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Mercoledì 28 luglio "sereno o poco nuvoloso in mattinata, variabile nel pomeriggio ma senza precipitazioni. Venti: da deboli a moderati da sud-ovest. Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie (34-35 °C in pianura)".

Giovedì 29 luglio "in prevalenza sereno. Venti: deboli sud occidentali. Temperature: minime in ulteriore, lieve, calo. Massime senza variazioni significative".