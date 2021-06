Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Le previsioni per il 25 e il 26 giugno

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per il 25 e il 26 giugno, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Venerdì 25 giugno "velature in transito e modesti ed innocui addensamenti pomeridiani. Venti: da moderati a localmente forti sud-occidentali. Temperature: in diminuzione".

Sabato 26 giugno "ancora tempo stabile con qualche nube in transito. Venti: deboli dai quadranti occidentali. Temperature: minime in ulteriore diminuzione, massime stazionarie o in lieve aumento".