Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 23 e il 24 giugno, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Mercoledì 23 giugno "cielo sereno o poco nuvoloso per velature in transito e la possibilità di qualche addensamento pomeridiano sui rilievi maggiori a cui potrebbero far seguito delle brevi ed isolate precipitazioni. Venti: Moderati da Sud-Ovest. Temperature: in aumento le massime. Clima afoso e possibile ondata di calore".

Giovedì 24 giugno "ancora tempo stabile, salvo qualche addensamento pomeridiano sui rilievi maggiori a cui potrebbero far seguito delle brevi ed isolate precipitazioni. Venti: moderati sud-occidentali. Temperature: stazionarie o in lieve calo. Persistenza di clima afoso".