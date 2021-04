Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Le previsioni della Protezione Civile per il 23 e il 24 aprile

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 23 e il 24 aprile, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Venerdì 23 aprile "cielo irregolarmente nuvoloso. Possibilità di qualche debole pioggia sui crinali appenninici nel pomeriggio. Venti: da deboli a moderati da NordEst. Temperature: massime in aumento, minime stazionarie o in lieve calo".

Sabato 24 aprile "cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Venti: moderati da NordEst nella prima parte della giornata, tenderanno a calare d'intensità nel pomeriggio. Temperature: minime in calo; massime in aumento su valori più in linea col periodo".