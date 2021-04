Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni della Protezione Civile per il 22 e il 23 aprile, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Mercoledì 21 aprile "al mattino poco nuvoloso, con velature d'alta quota in transito. Nel pomeriggio nubi in aumento con cielo tendente al coperto verso sera. Possibili piogge isolate sui rilievi appenninici nel pomeriggio; in serata e nel corso della notte attese piogge più insistenti sui settori meridionali. Venti: Deboli meridionali. Temperature: Senza variazioni di rilievo".

Giovedì 22 aprile "Maltempo con precipitazioni da isolate a sparse, più insistenti nel corso della giornata sui settori meridionali, dove potranno assumere carattere di rovescio o temporale. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi in serata su tutta la regione. Venti: da deboli a moderati da NordEst. Temperature: Generalmente stazionarie".

Venerdì 23 aprile "cielo irregolarmente nuvoloso, soprattutto per velature in transito. Possibilità di qualche debole pioggia sui crinali appenninici nel pomeriggio. Venti: Da deboli a moderati da NordEst. Temperature: massime in aumento, minime stazionarie o in lieve calo".