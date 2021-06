Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni per il 18 e il 19 giugno

Le previsioni della Protezione Civile per venerdì e sabato

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 18 e il 19 giugno, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Venerdì 18 giugno "tempo bello al mattino. Nelle ore centrali della giornata addensamenti cumuliformi che potranno dar luogo a qualche breve rovescio sui monti orientali, specie in area Sibillini. Venti: inizialmente deboli di direzione variabile, diverranno sud-occidentali nel pomeriggio. Temperature: stazionarie".

Sabato 19 giugno "cielo sereno o poco nuvoloso per velature in transito. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: in aumento, con valori massimi che potranno toccare i 33-35 gradi".