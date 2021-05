Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 17 e il 18 maggio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Lunedì 17 maggio "nuvoloso nottetempo e in mattinata con possibili deboli piogge/pioviggini sui settori appenninici. Tendenza generale, rapido, rasserenamento nel pomeriggio. Venti: moderati occidentali, fino a forti sui rilievi. Temperature: minime in lieve calo, massime in aumento (19-22 gradi in pianura)".

Martedì 18 maggio "da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso con transito di nubi più consistenti tra il tardo pomeriggio e la sera. Scarso o nullo il rischio di precipitazioni. Venti: occidentali, deboli in mattinata, moderati nel pomeriggio. Temperature: minime in sensibile calo con valori diffusamente inferiori ai 10 °C in pianura, massime stazionarie".