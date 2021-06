Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni per il 16 e il 17 giugno

Le previsioni della Protezione Civile per mercoledì e giovedì

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni della Protezione Civile per il 16 e il 17 giugno, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Mercoledì 16 giugno "cielo sereno o poco nuvoloso al mattino con nubi cumuliformi in aumento nel pomeriggio, specie sui settori occidentali dove non si esclude qualche isolato piovasco, più probabile lungo il confine toscano. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: stazionarie o in lieve aumento".

Giovedì 17 giugno "accentuata instabilità pomeridiana con isolati rovesci o temporali, più probabili sui settori appenninici e meridionali, in esaurimento al calar del sole. Venti: deboli variabili. Possibili raffiche durante i temporali. Temperature: massime in lieve calo; minime stazionarie o in lieve aumento".