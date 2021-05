Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Le previsioni della Protezione Civile per il 13 e il 14 maggio

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 13 e il 14 maggio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Giovedì 13 maggio "nuvolosità irregolare, tendente ad aumentare nel corso della giornata. Nel pomeriggio attese piogge sparse ed isolati rovesci o temporali, specie sui settori appenninici e meridionali, in esaurimento prima di sera. Venti: moderati da SudOvest, con locali rinforzi nelle ore centrali della giornata. Temperature: in lieve calo le minime; stazionarie o in lieve aumento le massime".

Venerdì 14 maggio "al mattino nubi in aumento e qualche debole pioggia isolata. Dal pomeriggio precipitazioni sparse, a partire dai settori occidentali ed in rapida estensione a tutta la regione con possibilità di isolati rovesci o temporali, più probabili sui settori appenninici. Venti: moderati meridionali, con locali rinforzi. Temperature: senza variazioni di rilievo".