Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Le previsioni della Protezione Civile per il 4 e il 5 luglio

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 4 e il 5 luglio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Domenica 4 luglio "cielo parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso nel pomeriggio. Venti: deboli o moderati occidentali con rinforzi sui rilievi (in particolare crinali appenninici). Temperature: minime in lieve aumento, massime in contenuto calo".

Lunedì 5 luglio "cielo parzialmente nuvoloso nella prima parte della giornata, tendenza a rasserenamento nel corso del pomeriggio. Venti: deboli occidentali, tendenti a disporsi a Nord-Ovest nel pomeriggio. Temperature: stazionarie".