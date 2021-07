Meteo, forte ondata di calore: temperature fino a 36 gradi, le previsioni per l'Umbria e per Perugia

Ondata di caldo e afa. Ecco le previsioni di 3bmeteo.com per giovedì 8 luglio e per il fine settimana: "Anticiclone africano a regime sull'Umbria, con una forte ondata di calore che sta interessando la regione in queste ore, e che andrà rafforzandosi ulteriormente nella giornata di giovedì, quando è previsto un caldo intenso e particolarmente afoso in grado di recare un disagio fisiologico rilevante per i soggetti più sensibili. Tuttavia questa massa di aria molto calda piloterà correnti umide in quota, quindi nuvolosità medio-alta spesso compatta, che andrà ad offuscare i cieli della regione; pertanto giovedì non si escludono al mattino e nel pomeriggio, dei locali quanto brevi e deboli spunti piovosi. Le temperature massime raggiungeranno valori compresi tra 32-36°C, con picchi nei fondovalle tra ternano, perugino e orvietano; valori che non risulteranno eccezionali complice la copertura nuvolosa, ma la percezione del caldo sarà elevata a causa dell'umidità in particolare nelle ore serali e notturne. Weekend soleggiato e dal clima molto caldo; massime tra 32-35° con picchi di 36°C su ternano e orvietano".

A Perugia, spiega il il meteorologo di 3bmeteo.com Stefano Ghisu, "caldo intenso e afoso atteso sulla città nella giornata di giovedì, complice un anticiclone africano in grande spolvero, che piloterà masse d'aria molto calde sul territorio, ma allo stesso piuttosto umide; pertanto la giornata risulterà nuvolosa per nubi medio-alte spesso compatte, con possibilità di locali quanto brevi e deboli spunti piovosi al mattino e nel pomeriggio".

Le temperature massime, prosegue Ghisu, "non supereranno i 31-32°C complice la copertura nuvolosa, ma la percezione del caldo risulterà piuttosto elevata a causa dell'umidità, specie nelle ore serali e notturne. Clima più caldo nei fondovalle con massime tra 32-34°C. Weekend soleggiato e caldo con massime che si assesteranno tra 31-33°C".