Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Le previsioni della Protezione Civile per il 5 e il 6 maggio

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per mercoledì 5 e giovedì 6 maggio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Mercoledì 5 maggio "cielo parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio non si esclude qualche occasionale breve precipitazione sui rilievi meridionali. Venti: moderati di Libeccio con rinforzi fino a forti in Appennino e localmente sugli altri rilievi. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie".

Giovedì 6 maggio "cielo da poco a parzialmente nuvoloso. Venti: di Libeccio da deboli a moderati con locali rinforzi in Appennino. Temperature: stazionarie o in lieve ulteriore aumento".