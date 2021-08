Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Le previsioni per il 4 e il 5 agosto

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 4 e il 5 agosto, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Mercoledì 4 agosto "cielo poco o irregolarmente nuvoloso. Nubi in aumento in serata. Venti: da deboli a moderati di Libeccio. Temperature: massime in lieve aumento".

Giovedì 5 agosto "maltempo su tutta la regione con precipitazioni isolate ed intermittenti, localmente più intense sui settori appenninici e meridionali. Migliora con decisione prima di sera. Venti: moderati occidentali con possibili raffiche forti sui settori appenninici. Temperature: massime in diminuzione".